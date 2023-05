AS Roma - Inter: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Bardzo ciekawie zapowiada się batalia na Stadio Olimpico, które jest zapowiadana jako starcie o Ligę Mistrzów. Zapoznaj się z informacjami, gdzie znaleźć transmisję z zawodów w internecie i w telewizji.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jose Mourinho

AS Roma – Inter Mediolan, gdzie oglądać

AS Roma i Inter Mediolan to dwie drużyny, rywalizujące ze sobą bezpośrednio o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Tym samym sobotnia batalia na Stadio Olimpico zapowiada się wybornie.

Giallorossi przystąpią do potyczki, będąc od trzech meczów bez wygranej. AS Roma remisowała z Monzą (1:1) i Milanem (1:1). Ponadto przegrała z Atalantą (1:3). Nerazzurri mogą się natomiast pochwalić passą czterech kolejnych zwycięstw, licząc wszystkie rozgrywki.

Zobacz pozostałe typy na dziś, by wiedzieć, jak stworzyć jak najlepszy kupon u bukmachera!

AS Roma – Inter Mediolan, transmisja na żywo w TV

Starcie w Rzymie oczywiście będzie można zobaczyć w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie eleven Sports 1. Od godziny 18:00 skomentują go Piotr Dumanowski i Dominik Guziak.

AS Roma – Inter Mediolan, transmisja za darmo

Starcie w Rzymie będzie do obejrzenia również online. Stream z meczu na swojej stronie internetowej umieści legalny polski bukmacher. Zarejestruj konto w STS, podając kod promocyjny GOAL, a następnie zagraj jeden dowolny kupon na 24 godziny przed rozpoczęciem spotkania i ciesz się darmowym dostępem do transmisji z potyczki AS Roma – Inter.

AS Roma – Inter Mediolan, transmisja online

Batalia AS Roma – Inter będzie również do obejrzenia dzięki usłudze CANAL+ online. Decydując się na wykupienie półrocznego dostępu do pakietu z wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, możemy zaoszczędzić 60 zł. W tym wypadku koszt miesięcznego dostępu wyniesie tylko 59 zł. Aby skorzystać z oferty, należy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

AS Roma – Inter Mediolan, kursy bukmacherskie

Według ekspertów większe szanse na zwycięstwo mają goście. Kurs na wygraną Interu oscyluje w granicach 2,75.

AS Roma Inter Mediolan 3.15 3.20 2.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 maja 2023 12:10 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin