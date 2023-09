Roma - Milan: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Piątkowy mecz Romy z Milanem to zdecydowanie najciekawiej zapowiadające się spotkanie tej serii gier włoskiej ekstraklasy. Początek pojedynku o godzinie 20:45.

IMAGO / Buzzi Na zdjęciu: Olivier Giroud

AS Roma – AC Milan, gdzie oglądać

W 3. kolejce Serie A doczekamy się pierwszego wielkiego hitu tego sezonu. Na Stadio Olimpico AS Roma podejmie AC Milan. Giallorossi fatalnie rozpoczęli ten sezon od porażki z Hellasem i remisu z Salernitaną. Zupełnie inaczej rozgrywki zaczęli Rossoneri, którzy w dwóch meczach zgromadzili komplet punktów. Roma z pewnością będzie chciała sięgnąć po pierwsze zwycięstwo, a Milan podtrzymać świetną passę. Zapowiada się znakomite widowisko, które będzie dostępne w Eleven Sports 1.

Zobacz także: Tabela Serie A

AS Roma – AC Milan, transmisja na żywo w TV

Hit 3. kolejki włoskiej Serie A Roma – Milan będzie dostępny na antenie Eleven Sports 1.

AS Roma – AC Milan, transmisja za darmo

Transmisje z tego spotkania można obejrzeć całkowicie za darmo dzięki STS TV. Aby mieć taką możliwość wystarczy spełnić dwa proste warunki. Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL i zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon. Dostęp do meczu zostanie odblokowany.

AS Roma – AC Milan, transmisja online

Mecz będzie również dostępny w usłudze CANAL+ Online, a Ty możesz zaoszczędzić aż 240 zł, dzięki wielkiej promocji CANAL+! Za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium korzystając z naszej oferty i decydując się opłacić abonament na 12 miesięcy z góry zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt to 54 zł, natomiast w przypadku standardowej oferty to 74 zł/mies.

AS Roma – AC Milan, kursy bukmacherskie

Jak pokazują poniższe kursy, eksperci nie potrafią wskazać faworyta piątkowego hitu. Typy na zwycięstwo Romy oraz Milanu są niemalże identyczne.

AS Roma AC Milan 2.90 3.20 2.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 września 2023 07:39 .

Gdzie obejrzeć mecz Roma – Milan? Mecz można obejrzeć na antenie Eleven Sports 1, a także w usłudze CANAL+ Online lub całkowicie za darmo w STS TV. Kiedy jest mecz Roma – Milan? Mecz rozpocznie się w piątek, 1 września, o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.