Apator Toruń - GKM Grudziądz: transmisja i stream online. W piątkowy wieczór dojdzie do pojedynku dwóch ostatnich drużyn w PGE Ekstralidze. Sprawdź gdzie oglądać mecz Apator - GKM Grudziądz w TV i online.

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lambert

Apator Toruń – GKM Grudziądz, gdzie oglądać?

W piątkowy wieczór dojdzie do pojedynku dwóch drużyn, które początku obecnego sezonu nie mogą zaliczyć do udanych i zajmują aktualnie dwa ostatnie miejsca w tabeli PGE Ekstraligi. Apator Toruń po czterech meczach na ma koncie jedno zwycięstwo i trzy porażki. Bilans ekipy z Grudziądza wygląda jeszcze gorzej, bowiem jest to jeden remis i trzy przegrane.

Piątkowe spotkanie w Toruniu będzie dobrą okazją dla obu zespołów na przełamanie. Mecz zapowiada się niezwykle ciekawie i obie drużyny zrobią wszystko, aby tym razem wywalczyć pełną pulę. Gospodarze będą mieli jednak po swojej stronie atut własnego toru.

Mecz Apator – GKM Grudziądz będzie transmitowany w TV i online.

Apator Toruń – GKM Grudziądz, transmisja w TV

Piątkowy (5 maja) mecz For Nature Solutions KS Apator Toruń – Zooleszcz GKM Grudziądz rozegrany zostanie o godzinie 20:30. W telewizji mecz obejrzymy na kanale Eleven Sports 1.

Apator Toruń – GKM Grudziądz, transmisja online

Rywalizację w Toruniu będzie można oglądać za pośrednictwem internetu w usłudze CANAL+ online. Teraz możesz zaoszczędzić 60 zł. Wystarczy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony i wybrać półtoczny dostęp do pakietu z kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium.

Przejdź na stronę CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony Wybierz ofertę CANAL+ 39 zł/mies. (oferta na 6 miesięcy) i przejdź do zakupu Dodaj paczkę z kanałami Eleven Sports i Polsat Sport Premium. Sfinalizuj zakup