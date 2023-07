Krzysztof Piątek nie bierze udziału w przygotowania Herthy Berlin do nowego sezonu, co daje do zrozumienia, że Polak nie znajduje się w planach niemieckiego klubu na nową kampanię. Tymczasem ciekawe wieści na temat zawodnika przekazał dziennikarz Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl.