PressFocus Na zdjęciu: Hakim Ziyech

Hakim Ziyech był niezwykle bliski transferu do Paris Saint-Germain, jednak ostatecznie nie trafi do Francji. Dzisiaj rano zebrała się komisja ligi, która nie zatwierdziła przenosin Marokańczyka z Chelsea.

Hakim Ziyech miał zamienić Chelsea na PSG

Paryżanie chcieli wypożyczyć Marokańczyka

Ze względów proceduralnych transfer upadł, co potwierdziła komisja prawna ligi

O 10:30 procedowanie rozpoczęła komisja prawna LFP, które miała zbadać możliwość zatwierdzenia wypożyczenia Hakima Ziyecha z Chelsea do Paris Saint-Germain. Godzinę później poznaliśmy ostateczne rozstrzygnięcie w kwestii przenosiny Marokańczyka na Parc des Princes.

Info @telefoot_TF1



Hakim Ziyech ne s’engagera pas au PSG.

Le prêt du Marocain n’est pas homologué par la Ligue. — Saber Desfarges (@SaberDesfa) February 1, 2023

Komisja nie zatwierdziła wypożyczenia do PSG, co oznacza, że Ziyech pozostanie zawodnikiem The Blues. Wprawdzie ofensywny piłkarz ciągle może zmienić klub, jednak w zimie nie trafi już do żadnej z czołowych lig Europy. Szansą na regularną grę mogą być przenosiny do Turcji, gdzie okienko otwarte jest do 8 lutego.

