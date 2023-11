Znacząca obniżka dla Kyliana Mbappe. Real Madryt to nie PSG

Real Madryt ponownie spróbuje pozyskać Kyliana Mbappe w 2024 roku. Umowa Francuza z PSG wkrótce wygaśnie i będzie on do wzięcia za darmo. Królewscy nie zaoferują jednak mu takiej pensji jak mistrzowie Francji.

IMAGO / Sebastian Frej Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt ponownie spróbuje pozyskać Kyliana Mbappe w 2024 roku

Królewscy od kilku lat obserwują sytuację francuskiego gwiazdora PSG

W Hiszpanii nie będzie mógł jednak liczyć na tak wysoką pensję

Kylian Mbappe w Realu Madryt zarobi mniej niż w PSG

Kylian Mbappe to bohater przeciągającej się telenoweli transferowej. Real Madryt od kilku lat naciska na przenosiny gwiazdora Paris Saint-Germain. Jednak napastnik nie był przekonany do przenosin do Hiszpanii. Wydaje się, że w przyszłym roku sytuacja może się w końcu zmienić.

W 2024 roku Real Madryt ma gigantyczne plany transferowe. Florentino Perez chciałby stworzyć galaktyczny tercet, w którym znaleźliby się Kylian Mbappe, Erling Haaland i Vinicius Junior. Będzie to niezwykle trudne zadanie. W tym wszystkim najbardziej prawdopodobne jest pozyskanie Francuza.

Josep Pedrerol z El Chiringuito po raz kolejny podsycił temat transferu Mbappe do Realu Madryt. Dziennikarz jest przekonany, że taki ruch niebawem dojdzie do skutku. Ujawnił również, że Francuz w Hiszpanii będzie mógł liczyć na 35 milionów euro rocznie. Obecnie w PSG zarabia 56 milionów euro netto. Będzie to znacząca obniżka pensji.