Jak podaje Pasquale Guarro, Inter Mediolan osiągnął pełne porozumienie z Piotrem Zielińskim co do indywidualnego kontraktu. Polski pomocnik ma przejść do Nerazzurrich na zasadzie wolnego transferu po zakończeniu sezonu 2023/2024.

IMAGO / Antonio Balasco Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński najprawdopodobniej zostanie nowym graczem Interu Mediolan

Włodarze Nerazzurrich mieli już porozumieć się z Polakiem ws. warunków umowy

Lider Serie A chce, żeby pomocnik już w styczniu podpisał wstępny kontrakt

Inter dogadał się z Zielińskim, trzyletni kontrakt na stole

Wszystko wskazuje na to, że Piotr Zieliński podczas letniego okienka transferowego za darmo przeniesie się z Napoli do Interu Mediolan. Jak dowiedział się Pasquale Guarro z portalu “fcinter1908.it”, strony zawarły już pełne porozumienie co do indywidualnej umowy.

Etatowy reprezentant Polski ma związać się z liderem Serie A trzyletnim kontraktem, z opcją przedłużenia go o kolejne 12 miesięcy. Środkowy pomocnik w stolicy Lombardii podobno będzie zarabiał 4,5 miliona euro rocznie. Włodarze Nerrazzurich mają nadzieję, że 29-latek już w styczniu złoży stosowny podpis, żeby nic nie wysypało się na ostatniej prostej.

Piotr Zieliński w 22 spotkaniach trwającej kampanii strzelił 3 bramki i zaliczył tyle samo asyst. Wychowanek Orła Ząbkowice Śląskie w Neapolu występuje od 2016 roku.