Jak donosi dziennik "The Telegraph", West Ham United jest poważnie zainteresowane sprowadzeniem Harry'ego Maguire'a, ale dostrzegają pewną przeszkodę. Są nią wymagania finansowe kapitana Manchester United.

Źródło: The Telegraph

IMAGO / Action Plus Na zdjęciu: Harry Maguire

Harry Maguire znalazł się na celowniku West Hamu

Problemem dla londyńskiego klubu są jednak wymagania finansowe Anglika

Manchester United jest gotowy zapłacić solidną odprawę kapitanowi, aby zaakceptował ofertę

Harry Maguire zamieni Manchester na Londyn?

Jak wynika z informacji przekazanych przez portal “The Telegraph”, Harry Maguire znalazł się na celowniku West Hamu United. David Moyes widziałby dla Anglika miejsce w swojej drużynie, ale przeszkodą w transferze są jego wymagania finansowe, które przerastają możliwości zwycięzców tegorocznej edycji Ligi Konferencji.

Harry Maguire w Manchesterze United zarabia około 190 tysięcy funtów tygodniowo. Angielski stoper na tak wysokie zarobki nie będzie mógł liczyć w żadnym innym klubie z Premier League. Media w ostatnim czasie donosiły, że władze “Czerwonych Diabłów” są gotowe zapłacić solidną odprawę kapitanowi, aby ten obniżył swoje wymagania finansowe i zaakceptował ofertę transferową.

West Ham United już zimą był zainteresowany pozyskaniem Harry’ego Maguire’a. Wówczas popularne “Młoty” chciały wypożyczyć reprezentanta Anglii, ale zgody na to nie wyraził sam Erik Ten Hag. Teraz prawdopodobnie defensor opuści Old Trafford, bowiem holenderski szkoleniowiec dał jasno mu do zrozumienia, że nie widnieje w jego planach na nadchodzący sezon.

