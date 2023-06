IMAGO / Salvio Calabrese Na zdjęciu: Denis Zakaria

Zakaria po nieudanym wypożyczeniu do Chelsea wróci do Juventusu

Szwajcar nie widnieje jednak w planach Allegriego

O pomocnika walczy West Ham United, który przystąpił do negocjacji

Zakaria pozostanie w Premier League?

West Ham United latem rozstanie się z Declanem Ricem. Anglik ma oferty z Arsenalu oraz Manchesteru City i wiele wskazuje na to, że transfer jest już tylko kwestią czasu, dlatego Młoty już teraz rozpoczęły poszukiwania wzmocnień środka pola.

Według Gianluki Di Marzio na celowniku londyńskiego klubu znalazł się Denis Zakaria, a Młoty rozpoczęły już negocjacje z Juventusem w sprawie transferu Szwajcara.

Zakaria ostatnie miesiące spędził na wypożyczeniu w Chelsea, gdzie jednak nie zdołał przebić się do wyjściowego składu. Pomocnik na placu gry spędził jedynie 722 minuty, a The Blues nie skorzystają z prawa do jego wykupu i gracz wróci do Turynu.

Według włoskich źródeł Zakaria może jednak bardzo szybko wrócić do Premier League. Pomocnik nie zdobył uznania w oczach Massimiliano Allegriego, dlatego Stara Dama chętnie pozbędzie się niechcianego zawodnika.

Zobacz również: Spalletti zmieni plany? Szkoleniowiec otrzymał gigantyczną ofertę