Pressfocus Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Barcelona rozgląda się za nowym pomocnikiem. Lider La Ligi zainteresował się wicemistrzem świata, który aktualnie reprezentuje Juventus.

Latem na Camp Nou może trafić środkowy pomocnik

Barcelona wytypowała kilku kandydatów

Jeden z nich gra w Serie A

Pomocnik Juventusu obserwowany przez Barcelonę

Barcelona to świetnie naoliwiona maszyna, która zmierza po mistrzostwo Hiszpanii. Xavi włożył już do gabloty Superpuchar Hiszpanii. Jego zespół może też sięgnąć po krajowy puchar, gdzie doszedł do półfinału. Barcelona nie zawsze funkcjonuje jednak idealnie, czego przykładem jest europejskie podwórko. Xavi i spółka na wiosnę grają tylko w Lidze Europy, w której wylosowali Manchester United (2:2 w pierwszej potyczce).

Na Camp Nou potrzebny jest nowy środkowy pomocnik. Z klubem może latem pożegnać się Sergio Busquets, więc na Camp Nou od miesięcy rozglądają się za wzmocnieniem drugiej linii. W kontekście dołączenia do Barcelony wymieniono już kilka nazwisk. Na hiszpańskim podwórku to Martin Zubimendi. W Premier League do przenosin na Camp Nou przymierza się Rubena Nevesa, Youriego Tielemansa oraz Ilkay’a Gundogana.

Barcelona obserwuje również zawodnika z Serie A, a konkretnie gracza Juventusu. Wzmocnić ekipę Xaviego może reprezentujący Juventus Adrien Rabiot. Francuz to aktualny wicemistrz świata. W tym sezonie dla turyńczyków rozegrał 25 meczów. Strzelił w nich 6 goli, a 2 razy zaliczył ostatnie podanie. Jego kontrakt w Juventusem wygasa już za kilka miesięcy, a to szczególnie kuszące dla Barcelony, która musi racjonalnie dysponować wydatkami.

