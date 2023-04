Źródło: The Sun

Źródło: The Sun

Eintracht Frankfurt po sezonie 2022/2023 opuścić może Rafael Borre. Napastnik z Kolumbii wyraża chęć przeniesienia się do Premier League.

Pressfocus Na zdjęciu: Rafael Borre

Eintracht chce zarobić na swoim napastniku

Gotowy na kolejny krok w karierze jest bowiem Rafael Borre

Kolumbijczyk został wyceniony na niemałe pieniądze

Eintracht gotowy na sprzedaż napastnika. Kwota szokuje

Eintracht dysponuje imponującym potencjałem w ofensywie. Bramki dla ekipy z Frankfurtu strzelają Kolo Muani, czy Jesper Lindström, którzy są rozchwytywani przez kluby z Premier League.

Los swoich kolegów z drużyn pragnie podzielić Rafael Borre, czyli 27-letni napastnik z Kolumbii. Zawodnik ten ma na to mniejsze szanse. Jego dorobek w bieżącej kampanii to tylko trzy gole i cztery asysty.

Borre chętnie przeniósłby się do Premier League. Eintracht wycenił zatem Kolumbijczyka na 40 milionów euro. Kwota może szokować, ponieważ według portalu Transfermarkt jest on warty tylko 12 milionów euro. Za wymaganiami Eintrachtu może stać to, że Borre jest reprezentantem Kolumbii, a angielskie kluby mają ogromne budżety.

