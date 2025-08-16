Chelsea czy Bayern? Gwiazdor Bundesligi dokonał wyboru!

fot. dpa picture alliance Na zdjęciu: Xavi Simons

Simons odrzucił Bayern. Wskazał swój nowy klub

Bayern Monachium sprowadził tego lata Luisa Diaza, ale to nie koniec wzmocnień ofensywy. W klubie panuje przekonanie, że potrzebny jest jeszcze jeden zawodnik, który może zagrać zarówno na skrzydle, jak i za plecami napastnika. Vincent Kompany nie ma w kadrze szczególnie szerokiego wyboru, gdyż przed sezonem odeszli między innymi Kingsley Coman czy Leroy Sane.

Na radarach Bayernu od miesięcy znajduje się Xavi Simons, który ma za sobą kolejny świetny rok w Lipsku. Młody gwiazdor wyczuł, że to odpowiedni moment, aby dołączyć do jednego z europejskich gigantów. Nie będzie to jednak Bayern – klub po raz kolejny się po niego zgłosił, ale usłyszał odmowę. Simons jest zdecydowany, aby kontynuować karierę w Premier League.

Nad transferem Simonsa mocno pracuje Chelsea. To właśnie ten kierunek jest preferowany przez holenderskiego piłkarza, więc Bayern musi obejść się smakiem. Niewykluczone, że przeprowadzka Simonsa do Londynu ułatwi natomiast rozmowy w sprawie Christophera Nkunku, który jest uważany za jedną z alternatyw. Podobnie jak Holender, on również cechuje się dużą wszechstronnością i może zagrać na kilku pozycjach. Chelsea nie widzi dla niego miejsca w drużynie, a Simons najprawdopodobniej jest traktowany jako jego następca.

Chelsea jednocześnie walczy nad pozyskaniem Simonsa oraz Alejandro Garnacho. Te ruchy w żaden sposób się nie wykluczają.