Joao Cancelo to jeden z celów transferowych Barcelony na letnie okienko. Sprowadzenie Portugalczyka nie będzie jednak łatwym zadaniem, bo obrońca oczekuje wysokiego wynagrodzenia - dowiedział się Gerard Romero.

IMAGO / Joaquim Ferreira Na zdjęciu: Joao Cancelo

Manchester City latem chce pozbyć się Joao Cancelo

Za faworyta w wyścigu o 29-latka uchodziła FC Barcelona

Blaugrana może jednak nie sprostać wymaganiom finansowym Portugalczyka

Joao Cancelo oczekuje dużej pensji, jednak nie trafi na Camp Nou?

Manchester City zdecydował, że podczas letniego okienka transferowego spróbuje pozbyć się Joao Cancelo, który ostatni sezon rozegrał na wypożyczeniu w Bayernie Monachium. Bawarczycy najprawdopodobniej nie wykupią prawego obrońcy.

Według mediów, faworytem w walce o etatowego reprezentanta Portugalii była FC Barcelona, która musi wzmocnić boczne sektory boiska. Jak jednak donosi Gerard Romero, boczny defensor ma wysokie wymagania finansowe, co stawia ewentualny transfer pod znakiem zapytania.

Wychowanek Benfiki Lizbona musiałby obniżyć swoje oczekiwania co do wynagrodzenia, aby jego przeprowadzka doszła do skutku – dodaje dziennikarz.