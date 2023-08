Callum Hudson-Odoi nie figuruje w planach Mauricio Pochettino, a Chelsea pracuje nad pozbyciem się go. Fabrizio Romano twierdzi, że Anglik w ostatnich dniach okienka transferowego ma przenieść się do Nottingham Forest.

Imago/Andy Rowland Na zdjęciu: Callum Hudson-Odoi

Callum Hudson-Odoi od dłuższego czasu pozostaje poza kadrą Chelsea

Anglik nie liczy się dla Mauricio Pochettino, dlatego klub dał mu zgodę na transfer

22-latek ma według Fabrizio Romano dołączyć do Aston Villi

Callum Hudson-Odoi bliski przenosin do Nottingham Forest

Wypożyczenie do Bayeru Leverkusen nie było dla Calluma Hudson-Odoia udane. Anglik grał niewiele, a Aptekarze szybko ustalili, że nie zamierzają go wykupywać. Tym samym wrócił on do Chelsea, gdzie nie mieści się w planach trenera Mauricio Pochettino.

22-latek nie znalazł się w kadrze na żaden z meczów towarzyskich przed sezonem. Pozostaje odsunięty od składu także w meczach ligowych. Fabrizio Romano przekazał, że w najbliższych dniach Anglik zmieni pracodawcę.

Hudson-Odoi and Forest, almost there as revealed earlier 🌳🔴⏳ #NFFC https://t.co/UJ90UloWd8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

Wychowanek The Blues jest w zaawansowanych negocjacjach z Nottingham Forest. Dziennikarz nie wspomniał, czy w grę wchodzi transfer definitywny, czy też wypożyczenie. Hudson-Odoi ma kontrakt z Chelsea ważny jedynie do końca czerwca 2024 roku.

Także u nas: Michy Batshuayi o krok od powrotu do Premier League