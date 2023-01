PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt nie zapomniał o Kylianie Mbappe i nie zamyka mu drogi do transferu na Santiago Bernabeu pomimo nieudanej próby pozyskania Francuza latem 2021 roku.

Saga pt. “Kylian Mbappe w Realu Madryt” jeszcze się nie skończyła

“Królewscy” cały czas myślą o Francuzie, a piłkarz wciąż marzy o białej koszulce

Włodarze “Los Blancos” podobno dokonali dyskretnych ruchów ws. 24-letniego napastnika

Saga transferowa z udziałem Mbappe rozpocznie się na nowo?

Wydawało się, że opera mydlana pt. “Kylian Mbappe w Realu Madryt” jest już tematem zamkniętym. “Królewscy” mieli poczuć się zdradzeni przez francuskiego napastnika, gdy ten latem 2021 roku w ostatniej chwili odrzucił ofertę przedstawioną mu przez mistrza Hiszpanii.

Jak jednak podaje Mario Cortegana z “The Athletic”, rany pomiędzy stronami szybko się goją i przeprowadzka 24-latka na Santiago Bernabeu ciągle jest możliwa.

Zarząd Paris Saint-Germain zdaje sobie sprawę, że Real Madryt jest jedynym klubem, który może podebrać im Kyliana Mbappe. 66-krotny reprezentant “Trójkolorowych” nie porzucił marzenia o grze w białej koszulce “Los Blancos”, a włodarze “Królewskich” od mistrzostw świata w Katarze mieli poczynić dyskretne ruchy w sprawie pozyskania genialnego snajpera w przyszłości. Temat żyje, są kontakty, a Real Madryt będzie gotowy ruszyć po Kyliana Mbappe, jeśli 24-latek zdecyduje się odejść z PSG.

Przypomnijmy, że bramkostrzelny napastnik był o krok od przeprowadzki do stolicy Hiszpanii podczas letniego okienka transferowego w 2021 roku. Wówczas sprawa jego transferu na Santiago Bernabeu była praktycznie klepnięta, lecz mistrz świata z 2018 roku w ostatniej chwili wycofał się i przedłużył umowę z PSG do 30 czerwca 2025 roku (według niektórych źródeł, kontrakt obowiązuje do 2024 roku).

Kylian Mbappe w 23 spotkaniach aktualnej kampanii zdobył 20 bramek i zaliczył 5 asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia najlepszego strzelca mundialu w Katarze na 180 milionów euro.

