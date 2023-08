fot. Imago/PA Images Na zdjęciu: Fred

Manchester United planuje sprzedaż kilku zbędnych zawodników

Old Trafford tego lata powinien opuścić Fred

Zainteresowanie pomocnikiem wykazuje Fulham

Reprezentant Brazylii opuści Old Trafford?

Manchester United ściągnął już tego lata Andre Onanę, Masona Mounta oraz Rasmusa Hojlunda. Kolejne transfery są możliwe, natomiast w pierwszej kolejności klub chce skupić się na rozstaniach z niechcianymi zawodnikami. W tej grupie są tacy gracze, jak Harry Maguire, Scott McTominay oraz Fred. Pierwsza dwójka może niebawem dołączyć do West Hamu United. W przypadku Brazylijczyka również pojawiają się ciekawe informacje.

Do tematu pozyskania go wróciło bowiem Fulham, które już wcześniej nawiązało kontakt z Manchesterem United i przymierzało się do złożenia oferty. Ostatecznie nie doszło do żadnych konkretów, natomiast teraz ma być inaczej.

Czerwone Diabły wyceniają Freda na około 20 milionów funtów. Póki co żaden z zainteresowanych klubów nie zbliżył się do tych żądań. Oprócz Fulham, Brazylijczyka na swojej liście życzeń mają także ekipy z Turcji.

