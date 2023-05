Eden Hazard odgrywa marginalną rolę w Realu Madryt. Mimo to Belg chce zostać na kolejny sezon i wypełnić swój kontrakt. Jose Felix Diaz z redakcji MARCA poinformował, że skrzydłowemu poważnie przygląda się CF Montreal.

Pressfocus Na zdjęciu: Eden Hazard

Eden Hazard jest od dłuższego czasu wypychany z Realu Madryt. Belg nie liczy się dla Carlo Ancelottiego, a zarabia wysoką pensję

Skrzydłowy chce wypełnić do końca swój kontrakt, który obowiązuje do końca czerwca 2024 roku

Zainteresowanie 32-latkiem wykazuje CF Montreal, a Real chciałby wypchnąć go do MLS

Hazard nie chce ruszać się z Realu Madryt

Niektórzy kibice mogli nawet zapomnieć, że Eden Hazard wciąż pozostaje zawodnikiem Realu Madryt. Belg pełni rolę głębokiego rezerwowego, a Carlo Ancelotti rzadko korzysta z jego usług. W obecnej kampanii skrzydłowy na boisku spędził zaledwie 392 minuty.

Mimo to zawodnik upiera się na pozostanie w klubie. Hazard chciałby wypełnić do końca swój kontrakt, który ważny jest do końca czerwca 2024 roku. W klubie panuje przekonanie, że odejście zawodnika mogłoby mocno odciążyć budżet. 32-latek jest najlepiej zarabiającym zawodnikiem Los Blancos.

Jose Felix Diaz z redakcji MARCA poinformował, że graczowi przyglądają się włodarze CF Montreal. Hazard nie jest zainteresowany odejście, jednak działacze Realu Madryt będą forsowali sprzedaż Belga. MLS wydaje się w ich opinii odpowiednim kierunkiem dla dawnej gwiazdy Chelsea.

