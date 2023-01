fot. PressFocus Na zdjęciu: Kai Havertz

Chelsea gra w tym sezonie zdecydowanie poniżej oczekiwań. Poważne problemy w ofensywie widzi właściciel klubu Todd Boehly, który rozważa sprzedaż kilku zawodników – donosi Matt Law.

Chelsea zajmuje w tabeli Premier League dopiero dziesiąte miejsce

Ma przy tym ogromne problemy ze zdobywaniem bramek

Właściciel klubu myśli o sprzedaży takich graczy, jak Kai Havertz czy Christian Pulisic

Właściciel Chelsea bierze się do pracy

Po przejęciu władzy nad Chelsea Todd Boehly pokazuje, że chce bardzo szybko przebudować kadrę i nie ograniczają go żadne kwoty. Latem wydano ogromne pieniądze na Wesleya Fofanę, Raheema Sterlinga, Marca Cucurellę czy Kalidou Koulibaly’ego, a w trakcie zimowego okienka londyńczykom udało się już pozyskać Joao Felixa i Benoita Badiashile.

Niedawna rewolucja nie wpłynęła natomiast pozytywnie na osiągane wyniki. Obecny sezon układa się dla The Blues fatalnie, bowiem na jego półmetku zajmują dopiero dziesiąte miejsce w tabeli. Mają ponadto spore problemy z grą w ofensywie, a 21 strzelonych goli to jeden z najgorszych bilansów w całej Premier League.

Z niepokojem na grę swojej drużyny patrzy Boehly, który rozważa kolejne ruchy transferowe. Niewykluczone, że w przypadku braku jakiegokolwiek postępu, na listę sprzedażową trafi kilku zawodników, których do tej pory byśmy się na niej nie spodziewali.

Oczekiwań w Londynie z pewnością nie spełniają Kai Havertz oraz Christian Pulisic. To właśnie ta dwójka jest typowana do opuszczenia szeregów Chelsea. Mizernie stoją także notowania Hakima Ziyecha, a Mason Mount od dłuższego czasu nie może wrócić do swojej optymalnej dyspozycji. Cała czwórka może ponieść konsekwencje swojej nieefektywnej gry.

