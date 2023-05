RAC1 donosi, że władze La Liga są teraz „wyjątkowo sceptyczne” co do tego, czy Barcelona osiągnie zgodność z finansowym Fair Play, aby latem podpisać kontrakt z Lionelem Messim.

PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Barcelona pracuje nad powrotem Messiego do klubu

Klub stworzył specjalny plan rentowności, aby doprowadzić ten ruch do skutku

Władze La Liga są sceptycznie nastawione do działań Dumy Katalonii

Transfer Messiego zagrożony?

Barcelona ciężko pracuje, aby spróbować znaleźć sposoby na poprawę swojej sytuacji finansowej Fair Play i móc sprowadzić z powrotem na Camp Nou Lionela Messiego. 35-latek zostanie 30 czerwca wolnym zawodnikiem po tym, jak jego kontrakt z PSG wygaśnie.

W tym celu Barca wysłała już swój plan rentowności do władz La Liga w celu kontynuowania rozmów z Argentyńczykiem. Wcześniej informowano, że byli pewni otrzymania zielonego światła w tej sprawie.

Jednak zgodnie z najnowszym raportem RAC1, La Liga jest teraz „wyjątkowo sceptyczna” co do tego, czy Barcelona zdoła zrealizować swój plan Fair Play, by móc zakontraktować Messiego. Stało się to dzień po tym, jak prezes La Liga, Javier Tebas, stwierdził, że Barcelona może latem zarobić sporo pieniędzy ze sprzedaży zawodników, zgodnie z planami klubu.

Jednak w obecnej sytuacji wydaje się, że wśród działaczy La Liga panuje duży sceptycyzm co do tego, czy Barcelona będzie miała wystarczający margines, aby mogli sprowadzić Messiego.

