IMAGO / Franco Romano Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Kontrakt Zielińskiego z Napoli wygasa w czerwcu 2024 roku

Media przekonują, że w przypadku braku porozumienia latem Polak odejdzie z klubu

Kością niezgody są obecnie rozbieżne oczekiwania finansowe obu stron

Nowy kontrakt albo sprzedaż – przyszłość Zielińskiego pod znakiem zapytania

W ostatnim czasie wiele mówi się na temat przyszłości Piotra Zielińskiego. Jego kontrakt z Napoli wygasa w czerwcu przyszłego roku, jednak niewykluczone, że Polak pożegna się z drużyną Azzurrich już podczas najbliższego mercato.

Pomocnik zarabia obecnie około 3,5 mln euro za sezon gry. Zieliński oczekuje pensji na co najmniej tym samym poziomie, jednak włoski klub liczy, że uda mu się wynegocjować mniejsze wynagrodzenie.

Media uważają, że jeśli obie strony w najbliższych tygodniach nie dojdą do porozumienia to latem polski pomocnik najpewniej pożegna się z Napoli. Dla Azzurrich będzie to bowiem ostatni moment, by na Zielińskim cokolwiek zarobić i nie stracić go za rok na zasadzie darmowego transferu.

Zieliński był w ostatnim czasie łączony z transferem do Liverpoolu oraz Manchesteru United.

