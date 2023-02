PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Płock

Do Płocka może niebawem trafić nowy pomocnik

Wisła jest w kontakcie z czeskim zawodnikiem

Strony porozumiały się już słownie

Wisła Płock bliska transferu przychodzącego

W pierwszych tygodniach sezonu 2022/2023, Wisła Płock była rewelacją Ekstraklasy. Nie brakowało spekulacji, że Pavol Stano może poprowadzić zespół do europejskich pucharów. Wraz z czasem wyniki były jednak coraz gorsze. Nafciarze prawdziwy kryzys przeżywają podczas piłkarskiej wiosny. Mają oni za sobą cztery mecze. Każdy z nich zakończył się porażką Wisły, która strzeliła tylko jednego gola.

Pavol Stano w porównaniu ze stanem z jesieni, ma do dyspozycji słabszą kadrę. Zimą sprzedani zostali bramkostrzelny Davo oraz środkowy obrońca Anton Kryvotsiuk. Ponadto do Górnika Zabrze przeniósł się Damian Rasak. To wywołało w Wiśle konieczność wzmocnienia środka pola. Możliwe, że to nadejdzie już niebawem.

Po słowie z płockim klubem jest były młodzieżowy reprezentant Czech Martin Hasek. Jak poinformował Szymon Janczyk z Weszło.com, 27-latek został zaoferowany kilku klubom z Polski. Blisko zakontraktowania zawodnika jest jednak Wisła. Nie musi ona płacić za ten transfer, ponieważ Hasek to gracz bez klubu. Ostatnim pracodawcą Czecha był Erzurumspor (45 rozegranych meczów, 6 goli i 4 asysty). 27-latek ma za sobą kilka występów w młodzieżowej reprezentacji oraz 89 spotkań w rodzimej ekstraklasie.

