Wisła Płock nie skorzysta z opcji pierwokupu Pawła Chrupałły, co oznacza, że 1 stycznia 2024 roku prawoskrzydłowy wróci do norweskiego Rosenborga.

PressFocus Na zdjęciu: Paweł Chrupałła

Paweł Chrupałła od początku 2023 roku przebywał na wypożyczeniu w Wiśle Płock

Nafciarze mieli możliwość pozyskania skrzydłowego na zasadzie transferu definitywnego

Pierwszoligowy klub poinformował jednak, że ostatecznie nie skorzystał z tej opcji

Oficjalnie: Paweł Chrupałła wraca do Rosenborga

Wisła Płock za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej oraz mediów społecznościowych poinformowała, że Paweł Chrupałła nie zostanie w zespole Nafciarzy na stałe. Pierwszoligowy klub nie skorzysta bowiem z opcji wykupu 20-latka.

To oznacza, że prawoskrzydłowy 1 stycznia 2024 roku wróci do Rosenborga, z którym wiąże go jeszcze roczny kontrakt. Przypomnijmy, że urodzony w Szprotawie zawodnik występował w Wiśle Płock na zasadzie wypożyczenia od początku 2023 roku.

Paweł Chrupałła w barwach Nafciarzy zdążył rozegrać 15 meczów, strzelić 1 bramkę i zaliczyć 3 asysty.