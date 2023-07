Wisła Kraków sprowadzi kolejnego Hiszpana. Niebawem testy medyczne

IMAGO / Samuel Carreo Na zdjęciu: Angel Baena

Wisła Kraków jest bliska sfinalizowania ósmego letniego wzmocnienia

Klub poinformował, że w przyszłym tygodniu testy medyczne przejdzie Angel Baena

22-letni skrzydłowy ostatni sezon spędził w drugoligowym CD Lugo

Angel Baena o krok od Białej Gwiazdy

Wisła Kraków kontynuuje przygotowywania do drugiego z rzędu sezonu w Fortuna 1 Lidze. Biała Gwiazda ma nadzieję, że będzie to ostatnia kampania, zanim klub wróci do PKO BP Ekstraklasy. Dlatego też krakowianie w piątek poinformowali, że zbliża się ich ósme wzmocnienie w trakcie letniego okienka transferowego. W przyszłym tygodniu testy medyczne ma przejść bowiem Angel Baena.

📣 W następnym tygodniu testy medyczne w Wiśle Kraków rozpocznie Ángel Baena. — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) July 14, 2023

Hiszpański skrzydłowy spędził ostatni sezon w drugoligowym CD Lugo. Jego statystyki nie powalają – w 35 spotkaniach zanotował bramkę i asystę.

Wcześniej tego lata na Reymonta trafili już czterej inni Hiszpanie: Joan Roman, Jesus Alfaro, Alvaro Raton oraz Eneko Satrustegui. Do tego Wisła zakontraktowała też Dawida Olejarkę, Patryka Gogola i Szymona Sobczaka. Wszyscy mają pomóc powrócić Wiśle do elity.

