Juventus planuje sprzedać latem Dusana Vlahovicia i wiele wskazuje na to, że dopnie swego. Zainteresowanie transferem Serba jest bowiem ogromne. Na swoich radarach mają go takie marki, jak Real Madryt, Bayern Monachium czy Arsenal.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Juventus poszukuje pieniędzy i zamierza latem sprzedać Dusana Vlahovicia

Stara Dama pragnie odzyskać całą zainwestowaną w niego kwotę

Zainteresowanie transferem Serba wykazują wielkie europejskie marki

Jaka przyszłość czeka Vlahovicia?

Na początku 2022 roku stało się jasne, że Dusan Vlahović zmieni klub. O rozchwytywanego napastnika Fiorentiny walczyło wiele ekip, lecz ostatecznie to Juventusowi udało się sfinalizować transfer, który wyniósł aż 81 milionów euro.

W Turynie Serb nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Jego pierwsze pół roku było obiecujące, natomiast obecny sezon jest pasmem niepowodzeń. W Serie A strzelił zaledwie osiem bramek, będąc przy tym gorzej oceniany od Arkadiusza Milika.

Wygląda na to, że Juventus nie jest dla Vlahovicia odpowiednim otoczeniem. Rozwiązaniem może być rozstanie, na co naciska sam klub, który znalazł się w trudnej sytuacji finansowej i poszukuje pieniędzy. Reprezentant Serbii wciąż ma ogromną wartość na rynku transferowym, dlatego to on został wytypowany do sprzedaży.

Zainteresowanie napastnikiem wykazują duże marki. Według mediów, chcą go Arsenal, Real Madryt oraz Bayern Monachium. Każda z tych drużyn planuje wzmocnić ofensywę, choć Vlahović nie jest traktowany priorytetowo. Dodatkowym problemem może być wysokość transferu, gdyż Stara Dama oczekuje odzyskania całej zainwestowanej w niego kwoty.

