Wielka rewolucja w PSG. Kilkunastu piłkarzy na wylocie

PSG ogłosiło kilka transferów w ostatnich dniach

Wzmocnienia oznaczają kolejną rewolucję kadrową

Klub może opuścić nawet 12 zawodników

PSG robi wielką wyprzedaż. Kilkunastu zawodników na wylocie

Tegoroczne letnie okienko transferowe to znów doskonała okazja do kolejnej rewolucji kadrowej w PSG. Do tej pory do ekipy Paryżan przybyło pięciu zawodników. W tym gronie znaleźli się Marco Asensio, Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Kang-In Lee i Lucas Hernandez. Klub ma także nowego szkoleniowca – Luisa Enrique.

🇸🇰 Škriniar (free)

🇪🇸 Asensio (free)

🇺🇾 Ugarte (€60M)

🇰🇷 Kang-In Lee (€22M)

🇫🇷 Lucas Hernandez (€47M)



Rate PSG’s transfers out of 10 so far? 🤔 pic.twitter.com/GYxHGjAc4Y — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 9, 2023

Solidne wzmocnienia wiążą się ze sprzedażą niektórych piłkarzy. Wiadomo już, że klub opuścił Leo Messi. Oprócz tego niepewna jest przyszłość Kyliana Mbappe i Neymara. Jednak, jak się okazuje, w planach Paris Saint-Germain nie będzie miejsca dla dwunastu innych zawodników.

Na wylocie z PSG znaleźli się: Renato Sanches, Hugo Ekitiké, Keylor Navas, Colin Dagba, Abdou Dialo, Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes, Julian Draxler, Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Julian Draxler i Juan Bernat.