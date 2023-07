Wieczysta wzmacnia defensywę. Pozyskała piłkarza Wisły Kraków

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kacper Skrobański

Wieczysta Kraków podejmie kolejną próbę awansu do drugiej ligi

Trzecioligowiec ściągnął na roczne wypożyczenie Kacpra Skrobańskiego

18-latek zagrał w sezonie 2022/2023 pięć razy dla seniorów Wisły Kraków

Defensor Białej Gwiazdy pomoże w awansie?

Wieczysta Kraków była w sezonie 2022/2023 głównym faworytem do wywalczenia awansu do drugiej ligi. Klub zarządzany przez zamożnego inwestora nie zdołał jednak sprostać wyzwaniu i na finiszu rozgrywek zajął dopiero trzecie miejsce w tabeli. To oznacza, że znów będzie musiał podjąć próbę wspięcia się na wyższy szczebel rozgrywkowy.

Z drużyną pożegnali się tacy zawodnicy, jak Radosław Majewski i Sławomir Peszko. Wieczysta kontynuuje natomiast politykę ściągania znanych nazwisk, co doskonale obrazuje nawiązanie współpracy z Michałem Pazdanem. Na tym wzmocnienia defensywy się nie kończą, gdyż do krakowskiego klubu dołączył także Kacper Skrobański.

18-latek zasilił szeregi Wieczystej w ramach rocznego wypożyczenia z Wisły Kraków. W minionym sezonie rozegrał dla pierwszej drużyny Białej Gwiazdy pięć spotkań, w tym trzy w ramach pierwszoligowych rozgrywek.

W najbliższym sezonie w "żółto-czarnych" barwach będziemy mogli obserwować Kacpra Skrobańskiego. 18-letni obrońca został wypożyczony na rok z Wisły Kraków.

➡️ https://t.co/FeaXXFcCMo pic.twitter.com/MyKtL880XV — KS Wieczysta Kraków (@wieczysta) July 4, 2023

Zobacz również: Lech Poznań straci kolejnego czołowego skrzydłowego? Sensacyjne doniesienia Fabrizio Romano