Jose Fonte po kilku owocnych latach żegna się z francuskim Lille. 39-letni środkowy obrońca wróci do Portugalii, aby tam zakończyć karierę.

IMAGO / Laurent Sanson Na zdjęciu: Jose Fonte

Jose Fonte występował w Lille od 2018 roku

W 2021 roku sięgnął z klubem po mistrzostwo Francji

Teraz ma wrócić do Portugalii, aby zakończyć karierę

Jose Fonte pożegnał się z Lille

W barwach Lille Jose Fonte rozegrał 196 spotkań, zdobył w nich 9 bramek i zaliczył 5 asyst. Przez długi okres był podporą defensywy “Mastifów”. W sezonie 2020/2021 był kluczową postacią w historycznym sezonie klubu, który zakończył się detronizacją PSG i zdobyciem mistrzostwa Francji. Teraz Portugalczyk pożegnał się z zespołem i wróci do Portugalii. Na koniec kariery ma zagrać w barwach SC Bragi

– Mogę z dumą powiedzieć, że dawałem z siebie wszystko, aż do ostatniej sekundy. Starałem się wywierać pozytywny wpływ, być świetnym profesjonalistą, pchać wszystkich w tym samym kierunku… ku sukcesowi. Razem nam się udało. Lillois, nigdy cię nie zapomnę… Jestem dozgonnie wdzięczny za twoją miłość, uznanie i szacunek. Dziękuję klubowi sportowemu Lille Olympique i miastu Lille, mam nadzieję, że dobrze was reprezentowałem i sprawiłem, że byliście ze mnie dumni. Dziękuję… i do zobaczenia kiedyś na ulicach – napisał Fonte na Instagramie.