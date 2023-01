Źródło: The Sun

West Ham poszukuje wzmocnień pierwszej linii – Młoty chcą sprowadzić nowego napastnika jeszcze w styczniu. Youssef En-Nesyri odrzucił zakusy WHU, więc londyńczycy zwrócili uwagę na jedną z rewelacji Ligue 1. Terem Moffi, snajper Lorient, w 17 meczach francuskiej ekstraklasy zdobył 11 bramek i w tej klasyfikacji przegrywa tylko z Kylianem Mbappe.

W klasyfikacji najlepszych strzelców Ligue 1 prowadzi Kylian Mbappe, który strzelił 13 goli. Tu za jego plecami plasują się dwa gracze, którzy na koncie mają 11 trafień – Neymar i Terem Moffi. Nic dziwnego, że napastnik Lorient wzbudza zainteresowanie innych klubów. Nigeryjczyk w tym sezonie popisał się m.in. trzema dubletami. Dwukrotnie piłkę z siatki po jego uderzeniach wyciągali bramkarze Clermont, Lens i Brestu.

Napastnik Les Merlus w trwającym okienku może przenieść się do Premier League. Jeżeli West Ham poważnie myśli o sprowadzeniu nigeryjskiego snajpera, a na to wskazują doniesienia The Sun, będzie musiał wyłożyć około 28 milionów euro. Lorient już odrzuciło jedną ofertę z Wysp – Southampton zaproponowało 12 milionów euro podstawowej opłaty i dodatkowo osiem mln w bonusach.