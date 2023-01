PressFocus Na zdjęciu: Wout Weghorst

Besiktas Stambuł oficjalnie poinformował o skróceniu okresu wypożyczenia Wouta Weghorsta. Tym samym transfer holenderskiego napastnika do Manchesteru United jest już o krok.

Weghorst o krok od Man Utd

Besiktas w oficjalnym komunikacie poinformował o zakończeniu współpracy z Holendrem

Weghorst zostanie wypożyczony do United na sześć miesięcy

Besiktas pożegnał Weghorsta

Jeszcze kilka dni temu mogło się wydawać, że potencjalny transfer Wouta Weghorsta do Manchesteru United to tylko kolejna plotka. Okazuje się, że jest wręcz przeciwnie, a Holender jest już o krok od klubu z Old Trafford. W zasadzie należy już tylko czekać na oficjalny komunikat Czerwonych Diabłów.

W piątek przedpołudniem Fabrizio Romano informował, że wszystkie dokumenty w sprawie transferu Wouta Weghorsta zostały już podpisane, a zawodnik przeszedł testy medyczne. Czerwone Diabły wypożyczą napastnika Burnley na sześć miesięcy, a umowa nie będzie zawierała klauzuli wykupu.

O pożegnaniu z napastnikiem poinformował już w oficjalnym komunikacie Besiktas. Turecki klub zaznaczył, że okres wypożyczenia Werghorsta został skrócony za porozumieniem stron, a Besiktas w ramach rekompensaty otrzyma blisko trzy miliony euro.

Weghorst jako zawodnik Besiktasu rozegrał 18 spotkań, strzelając w nich dziewięć goli i notując cztery asysty. W Manchesterze United zastąpi Cristiano Ronaldo, który odszedł z klubu w listopadzie ubiegłego roku.

Zobacz również: Dramat pomocnika Man United. W tym sezonie już nie zagra