Victor Osimhen może wkrótce opuścić Napoli. W ostatnim czasie napastnik wprowadza w klubie nerwową atmosferę, co może skłonić Aurelio De Laurentiisa do przyjęcia gigantycznej oferty. O Nigeryjczyka nieustannie walczy Al-Hilal - informuje La Gazzetta dello Sport.

IMAGO / Franco Romano Na zdjęciu: Victor Osimhen

Victor Osimhen może wkrótce opuścić Napoli

Al-Hilal jest gotowe złożyć gigantyczną ofertę za napastnika

De Laurentiis może ją rozważyć, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia w klubie

Victor Osimhen zamieni Napoli na Al-Hilal?

Victor Osimhen może wkrótce rozstać się z Napoli. Jak przekonuje La Gazzetta dello Sport, Al-Hilal w dalszym ciągu jest zainteresowane pozyskaniem napastnika i ma mu zaoferować pięcioletni kontrakt opiewający na 39 milionów funtów rocznie. Saudyjski klub chce spełnić wymagania Napoli, oferując za gwiazdora 173 miliony funtów.

W ostatnim czasie wokół Osimhena panuje nerwowa atmosfera. Napastnik zirytowany schodził z boiska w trakcie meczu z Bolonią, gdy zmienił go Rudi Garcia. Później ostro zareagował na prześmiewczy filmik z jego udziałem na oficjalnym profilu Napoli na TikToku. W tej sprawie wraz ze swoim agentem rozważał nawet pozew. Odbiło się to także na niektórych kolegach z drużyny, z którymi nie przywitał się, wchodząc do klubowego budynku.

Wszystko to może sprawić, że Aurelio De Laurentiis pozbędzie się problematycznego napastnika. Właściciel Napoli słynie z twardych rządów i nie będzie się można dziwić, jeśli zdecyduje się przyjąć ofertę Al-Hilal.