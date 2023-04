PressFocus Na zdjęciu: James Ward-Prowse

Sytuacja Jamesa Warda-Prowse’a jest monitorowana przez Manchester United

Kapitan Southampton może liczyć na zainteresowanie także ze strony innych zespołów

Mówi się, że 28-latek znajduje się na celowniku też Newcastle oraz Tottenhamu

Southampton grozi spadek, Ward-Prowse zmieni otoczenie?

Southampton zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Premier League i traci cztery punkty do bezpiecznej pozycji. Wiele wskazuje na to, że Święci spadną do Championship, a wówczas największe gwiazdy tego zespołu najprawdopodobniej zmienią otoczenie.

Liderem oraz kapitanem drużyny The Saints jest James Ward-Prowse, który podczas najbliższego letniego okienka transferowego nie będzie narzekał na brak zainteresowania. Środkowy pomocnik już wcześniej był na celowniku Tottenhamu Hotspur, Newcastle United czy Aston Villi.

Według “Football Insidera”, do wyścigu o podpis jedenastokrotnego reprezentanta Anglii dołączyć może Manchester United. Wielkim zwolennikiem umiejętności 28-latka podobno jest szkoleniowiec Czerwonych Diabłów, czyli Erik ten Hag.