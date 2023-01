PressFocus Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Hiszpański dziennikarz poinformował, że FC Barcelona spróbuje kupić Dusana Vlahovicia. W tym celu zaoferuje Juventusowi dwóch piłkarzy oraz pewną – nieokreśloną jeszcze – sumę pieniędzy.

Enric Canyellas podał zaskakującą informację. Będąca w problemach finansowych Barcelona ma spróbować kupić Dusana Vlahovicia

Juventus otrzymałby w zamian karty zawodnicze Memphisa Depaya oraz Jordiego Alby, a do tego pewną sumę pieniędzy

Operacja będzie niezwykle trudna do przeprowadzenia

Juventus odda Barcelonie Vlahovicia?

Hiszpański dziennikarz Enric Canyellas poinformował w poniedziałek o szalonym planie FC Barcelona. Chce ona bowiem wykorzystać problemy finansowe Juventusu i powalczyć o sprowadzenie Dusana Vlahovicia.

Duma Katalonii chce w tym celu zaoferować Starej Damie dwóch piłkarzy, którymi ta od jakiegoś czasu wyraża zainteresowanie. Mowa tu o Memphisie Depayu oraz Jordim Albie. Do tego Blaugrana miałaby dodać pewną sumę pieniędzy. Canyellas nie podaje jednak szczegółów.

🚨EXCL. Dusan Vlahovic a tiro del Barça‼️



El serbio no está a gusto en Italia y le gusta la idea de Barcelona.

Jugador por el que Mateu Alemany ya intentó negociar e intentará de nuevo si se da la mínima posibilidad.👇🏼



🚨La Juventus quiere a Memphis Depay y Jordi Alba.#FCBlive https://t.co/2zCJgV7nnp pic.twitter.com/dOORacnI64 — Enric Canyellas (@ThierryEnric14) January 9, 2023

Tego typu operacja byłaby niezwykle trudna do sfinalizowania, co podkreślił sam dziennikarz. Blaugrana i jej kreatywni księgowi poszukują jednak możliwości. Trudno jednak wyobrazić sobie przeprowadzenie tak skomplikowanego transferu zimą. Po pierwsze, Memphis Depay nie doszedł z Juventusem do porozumienia już latem. Teraz, gdy pozostaje niemal poza grą, a jego kontrakt wygasa za pół roku, jego wartość diametralnie spadła. Z kolei Jordi Alba zapiera się rekami i nogami, byle pozostać na Camp Nou. Odrzucał liczne oferty – w tym pod koniec minionego letniego okna transferowego. Dodatkowo, z powodu wieku i pozycji w zespole, trudno wycenić go na więcej niż kilka milionów euro. A przecież sam Joan Laporta podkreślał, że Duma Katalonii nie może zimą inwestować własnych pieniędzy. Ba, brakuje jej funduszy, by zarejestrować nowe kontrakty Gaviego oraz Alejandro Balde. A znając wartość transferową Vlahovicia, by Stara Dama choć rozważyła propozycję, do dwóch piłkarzy należałoby dodać kilkadziesiąt milionów euro. I to w kwocie raczej bliższej stu niż dziesięciu.

Sam Vlahović nie może mówić o udanym sezonie. Rozegrał 15 spotkań dla Juventusu. Zanotował w nich siedem bramek i dwie asysty. Rok temu Stara Dama zapłaciła za Serba ponad 81 milionów euro.

