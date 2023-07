Vinicius przywitał nowego kolegę, wbijając szpilkę Barcelonie

IMAGO / Lefevre Sylvain Na zdjęciu: Vinicius

Arda Gueler został nowym piłkarzem Realu Madryt. O Turka do końca walczyła też FC Barcelona

Vinicius przywitał pomocnika, podkreślając, że wybrał najlepszy klub na świecie

To sprawiło, że media przypomniały wypowiedzi brazylijskiego agenta, Andre Cury’ego, według którego Vinicius miał już porozumienie z Blaugraną, zanim przeniósł się na Santiago Bernabeu

“Wybrałeś najlepszy klub”

W czwartek Real Madryt poinformował o zakontraktowaniu Ardy Guelera. Turecka perełka do samego końca miała na stole oferty od Królewskich i FC Barcelony. Ostatecznie zdecydowała się przyjąć tę ze stolicy Hiszpanii. Los Blancos są w lepszej sytuacji finansowej i mogli zapewnić 18-latka, że zmieni barwy klubowe już teraz, a nie za rok.

Vinicius skorzystał z tej okazji, by wbić szpilkę w największego rywala. Przywitał nowego kolegę za pośrednictwem mediów społecznościowych, pisząc: “kolejny, który wybrał największy klub na świecie”.

Uno más que elige el más grande 🤍😍 https://t.co/wKvfpiBmuJ — Vini Jr. (@vinijr) July 6, 2023

To sprawiło, że media przypomniały wypowiedzi brazylijskiego agenta, Andre Cury’ego sprzed kilku lat. “Vinicius to culer [kibic Barcelony – przyp. PP]. I to taki, że płakał ze szczęścia po remontadzie przeciwko Paris Saint-Germain” – mówił Cury, podkreślając, że pierwotnie gwiazda Los Blancos miała przenieść się do stolicy Katalonii.

Vinicius w minionym sezonie rozegrał 55 spotkań dla Realu. Zanotował w nich 23 bramki i 21 asyst.

