Villarreal jest gotowy sprzedać latem jedną ze swoich gwiazd. Według portalu Fichajes, Żółta Łódź Podwodna oczekuje za Pau Torresa 50 milionów euro, które mogłaby wydać na wzmocnienie innych pozycji.

Pau Torres co pół roku wydaje się być bliski odejścia z Villarrealu. Ostatecznie, jednak, zawsze pozostawał na Estadio de la Ceramica

Tego lata Żółta Łódź Podwodna jest skłonna pożegnać się z obrońcą, jeśli chętny nabywca zapłaci 50 milionów euro

Wśród zainteresowanych wymienia się Tottenham, Newcastle United, Aston Villę, Juventus, Real Madryt czy Arsenal

Pau Torres wreszcie opuści Vila-real? Klub wycenił obrońcę

Pau Torres to wychowanek Villarrealu. Jak dotąd 26-latek spędził poza Estadio de la Ceramica zaledwie jeden sezon. W kampanii 2018/2019 został wypożyczony do Malagi. Od początku seniorskiej kariery hiszpański stoper imponował elegancją w grze. Potrafi świetnie rozgrywać, a do tego imponuje dobrymi warunkami fizycznymi. Jego dodatkowym atutem jest fakt, iż jego wiodącą nogą jest lewa.

Nic zatem dziwnego, że właściwie co roku pojawiał się temat odejścia Torresa do większego klubu. W samej Hiszpanii zainteresowanie środkowym obrońcą wyrażali regularnie giganci: Real Madryt i FC Barcelona. Ze względu na swoją charakterystykę regularnie łączy się go również z przenosinami do Premier League. Sam piłkarz regularnie odrzucał oferty transferowe. Mówił, że woli ze swym macierzystym klubie walczyć w Lidze Mistrzów, niż odchodzić. Z drugiej strony wahająca się forma 26-latka każe wierzyć, że w pewnym momencie “zasiedział się” na Estadio de la Ceramica. Wszystko wskazuje jednak na to, że najbliższego lata opuści Villarreal.

Klub wycenił bowiem swego wychowanka. Jeśli chętny nabywca zapłaci za stopera 50 milionów euro, oferta z pewnością zostanie rozważona. Pieniądze z tej sprzedaży mają posłużyć Żółtej Łodzi Podwodnej wzmocnieniu innych pozycji. Portal Fichajes donosi o zainteresowaniu Isco, Conanem Ledesmą czy Stefanem De Vrijem.

A gdzie może odejść Pau Torres? Hiszpan nigdy nie narzekał na brak ofert. Teraz jego sytuację uważnie monitorują, między innymi, Tottenham, Newcastle United, Aston Villa, Juventus, Real Madryt czy Arsenal.

26-latek pozostaje podstawowym piłkarzem w trwającym sezonie. Rozegrał już w jego trakcie 26 spotkań we wszystkich rozgrywkach.

