Victor Osimhen przez dłuższy czas nie mógł dogadać się z Al-Hilal, ale ostatecznie strony znalazły porozumienie co do warunków kontraktu indywidualnego. 26-letni napastnik zagra w Arabii Saudyjskiej - donosi belgijski dziennikarz, Sacha Tavolieri.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Al-Hilal dopnie swego. Victor Osimhen o krok od transferu

Al-Hilal od kilku dni prowadzi zaawansowane rozmowy w temacie zakontraktowania Victora Osimhena. Gdy wydawało się, że negocjacje między stronami zakończą się fiaskiem z powodu rozbieżności co do warunków kontraktu indywidualnego, to nagle nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji. Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi w mediach społecznościowych przez Sachę Tavolieriego nigeryjski napastnik ostatecznie doszedł do porozumienia z włodarzami saudyjskiego klubu w sprawie wysokości zarobków.

Mierzący 186 centymetrów snajper będzie inkasował astronomiczne pieniądze sięgające nawet 35 milionów dolarów rocznie, do czego dojdą jeszcze premie okolicznościowe. Wszystko wskazuje na to, że Victor Osimhen w ciągu najbliższych dwóch dni zostanie zaprezentowany jako nowy piłkarz Al-Hilal. Kwota tej transakcji wyniesie 70-75 milionów euro, ponieważ mniej więcej tyle wynosi klauzula odstępnego środkowego napastnika w kontrakcie SSC Napoli, które nadal posiada sto procent praw do jego karty zawodniczej.

Przypomnijmy, że w ostatnim letnim okienku transferowym Victor Osimhen został wypożyczony do Galatasaray Stambuł i choć turecki gigant marzy o zatrzymaniu nigeryjskiego gwiazdora na stałe, to nie ma szans w rywalizacji z Al-Hilal, który dysponuje dużo większymi środkami finansowymi. W zakończonym sezonie były atakujący Wolfsburga oraz LOSC Lille rozegrał 41 meczów, zdobył 37 bramek i zaliczył 8 asyst.