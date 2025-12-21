Z Madrytu do Dortmundu? Borussia interesuje się gwiazdką Realu

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac - trener Borussii Dortmund

Victor Valdepenas łączony z Borussią Dortmund

Borussia Dortmund od lat uchodzi za klub, który perfekcyjnie opanował sztukę wyszukiwania i rozwijania młodych talentów. Włodarze z Zagłębia Ruhry regularnie sięgają po perspektywicznych zawodników, za których nie płacą astronomicznych kwot, a następnie – po kilku sezonach – sprzedają ich z ogromnym zyskiem.

Do drużyny BVB w ten sposób trafiali piłkarze, którzy dziś należą do światowej czołówki. Erling Haaland, Jude Bellingham czy Jadon Sancho to tylko najbardziej znane przykłady opisywanej strategii preferowanej przez działaczy z Signal Iduna Park.

Niewykluczone, że niemiecki klub już wkrótce spróbuje przeprowadzić bardzo podobny transfer. Jak poinformował w niedzielne popołudnie niemiecki dziennik „BILD”, na celowniku Borussii Dortmund znalazł się bowiem Victor Valdepenas.

19-letni obrońca Realu Madryt wzbudził spore zainteresowanie dzięki swojej wszechstronności – może grać zarówno na środku defensywy, jak i na boku obrony. Niedawno zadebiutował w pierwszym zespole pod wodzą Xabiego Alonso, zbierając znakomite recenzje. Jego sytuację monitoruje również Arsenal, choć Królewscy najpewniej będą chcieli zatrzymać swoją perełkę, proponując jej przedłużenie umowy.

Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii pierwsze piłkarskie kroki stawiał w szkółce Rayo Vallecano, zaś do akademii Realu Madryt trafił w 2018 roku. W latach 2020-2022 szkolił się jednak w CD Leganes, po czym wrócił do La Fabriki. Victor Valdepenas mierzy 188 centymetrów wzrostu, a warunki fizyczne na jego pozycji odgrywają kluczową rolę. Kontrakt zdolnego stopera z obecnym pracodawcą obowiązuje do połowy 2029 roku.