Gabri Veiga jest jednym z objawień tego sezonu La Ligi. Madrycki AS donosi, że piłkarz niebawem zwiąże się z Pinim Zahavim, co może zwiastować nadchodzący transfer młodego piłkarza Celty Vigo.

PressFocus Na zdjęciu: Gabri Veiga

Gabri Veiga rozgrywa spektakularny debiutancki sezon w Celcie Vigo

Niebawem 20-latek ma związać się z wielkim agentem piłkarskim, Pinim Zahavim

Jego klauzula odstępnego wynosi 40 milionów euro, a na Hiszpana ostrzą zęby wielkie marki – w tym Real Madryt

Veiga wykorzystuje świetny moment. Przygotowuje się do odejścia?

Gabri Veiga to jedno z objawień trwającego sezonu La Ligi. Mówimy o 20-letnim wychowanku Celty Vigo, który właśnie rozgrywa swoją pierwszą kampanię z seniorskim zespołem. Ofensywny pomocnik szybko wpasował się do ekspansywnej gry zespołu i z miejsca gwarantuje nie tylko przebojowość, ale i twarde liczby. Popisowe w jego wykonaniu było choćby niedawne spotkanie z Realem Valladolid (3:0). Uczestniczył przy wszystkich trzech bramkach, zdobywając dwie i asystując przy kolejnej.

Wszystko wskazuje na to, że Veiga szykuje się do letniego transferu. Jego obecna umowa z firmą Intermedia Sport Player wygasa z końcem marca. Pewne jest, że współpraca nie zostanie przedłużona – Galisyjczycy zawetowali ją już poprzedniego lata. To jej pracownicy “wyprowadzili” bowiem z klubu liczne młode gwiazdy. Zrezygnować z jej usług nie chciał Denis Suarez, za co przesiedział pół roku na trybunach, po czym trafił do Espanyolu. Faworytem do przejęcia władzy nad karierą Veigi jest ponoć Pini Zahavi. Jeden z największych agentów na świecie, reprezentujący, między innymi, Roberta Lewandowskiego, przekonał piłkarza swoją pozycją i możliwościami.

Barcelona w przededniu kryzysu. Nadchodzi test dojrzałości Xaviego Z wyniku derbów Madrytu mogła cieszyć się tylko Barcelona Sobotnie derby Madrytu wydawały się dla Barcelony idealnym momentem do zwiększenia przewagi. Real był świeżo po wyczerpującym starciu na Anfield Road, zaś Atletico wyraźnie wskazywało oznaki lepszej formy. I Xavi Hernandez rzeczywiście miał się, z czego cieszyć. Starcie rywali zza miedzy było wyrównane i zakończyło się Czytaj dalej…

Hiszpan musi szybko podjąć decyzję o dalszej przyszłości. Jego klauzula odstępnego wynosi zaledwie 40 milionów euro. To kwota niestanowiąca najmniejszego problemu dla klubów Premier League. Ba, mówi się, że nawet Real Madryt pożądliwie spogląda do Galicji, a przecież Królewscy nie sprowadzali w ostatnich latach wielu piłkarzy z innych zespołów La Ligi. Trudno spodziewać się, by talent takiego kalibru w przyszłym sezonie nie grał w europejskich pucharach.

Veiga rozegrał w tej kampanii już 22 spotkania w La Lidze. Zanotował w nich osiem bramek i trzy asysty.

Zobacz też: Nowy plan Realu Madryt na Bellinghama.

Osasuna Pampeluna Celta Vigo 2.80 3.10 2.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 marca 2023 11:50 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin