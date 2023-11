Wiele wskazuje na to, że Rapahel Varane wkrótce może opuścić Manchester United. Według medialnych doniesień Francuz chce trafić do Serie A. Zainteresowane są nim trzy kluby.

IMAGO / Colorsport Na zdjęciu: Raphael Varane

Varane latem odejdzie z Man Utd

Obrońca chciałby trafić do Serie A

Zainteresowane są nim trzy kluby z Włoch

Varane chce zagrać w Serie A

Raphael Varane ma teraz 30 lat, a jego kontrakt z Manchesterem United obowiązuje do czerwca 2025 roku. Został kupiony z Realu Madryt latem 2021 roku za 40 milionów euro, ale w tym sezonie spadł w hierarchii Erika ten Haga.

Media przewidują, że defensor latem może odejść z klubu. Styczniowy transfer jest natomiast wykluczony. Ten Hag nie chce pozbywać się opcji w defensywie przed drugą częścią sezonu.

Pierwsze spekulacje połączyły go z transferem do Bayernu Monachium oraz Arabii Saudyjskiej, gdzie mógłby liczyć na sporą pensję. Zainteresowane są nim także trzy kluby z Serie A: Roma, Inter oraz Juventus. I to właśnie do włoskiej ekstraklasy, zdaniem mediów, najbardziej chciałby trafić Varane przed rozpoczęciem kolejnego sezonu.

