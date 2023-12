Varane wyraża sprzeciw. Liczy na dłuższy pobyt w Man Utd

fot. Imago/Mark Cosgrove Na zdjęciu: Raphael Varane

Raphael Varane nie prezentuje się w obecnym sezonie zbyt dobrze

Manchester United nie wyklucza rozstania już w trakcie zimowego okienka

Francuz liczy natomiast na przedłużenie umowy i dalszy pobyt na Old Trafford

Man Utd ulegnie Varane’owi?

W ostatnich tygodniach nie brakuje rozważań na temat przyszłości Raphaela Varane’a, który stracił miejsce w składzie Manchesteru United, a w obecnym sezonie ogólnie prezentuje się dość przeciętnie. Manchester United jest rozczarowany dyspozycją Francuza i nie wyklucza rozstania. Pod względem finansowym uważa się to nawet za dobre rozwiązanie, bowiem doświadczony defensor generuje duże koszty, a pożytek z jego gry jest niewielki.

Z informacji “The Athletic” wynika, że kontrakt Varane’a jest krótszy, niż pierwotnie informowano. Obowiązuje on bowiem do połowy 2024 roku, natomiast w grę wchodzi przedłużenie go o kolejny sezon. Na takie rozwiązanie niespodziewanie liczy Francuz, który pomimo przesiadywania na ławce rezerwowych, nie chce żegnać się z Old Trafford. Wierzy, że stać go na powrót do wysokiej formy, a Czerwone Diabły jeszcze skorzystają na jego obecności w składzie.

🚨 Raphael Varane is hopeful Manchester United will trigger the one-year extension in his contract.



His deal runs out in the summer.



(Source: @ManUtdMEN) pic.twitter.com/rQXjDSnUxv — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 19, 2023

Krzyżuje to w pewien sposób plany klubu, który przygotowywał się do rozstania w zimowym okienku. Dyrektor sportowy Manchesteru United udał się nawet do Arabii Saudyjskiej, aby tam poszukać chętnych na transfer Varane’a.

Zobacz również: Barcelona wspiera Xaviego. “Mamy kompletne zaufanie do niego”