PressFocus Na zdjęciu: Karol Borys

Borys pokazał się z dobrej strony na mundialu do lat 17

Zawodnikiem Śląska Wrocław zainteresowana jest Fiorentina

Do transferu może dojść już zima, informuje Piotr Koźmiński

Karol Borys wzbudził zainteresowanie Fiorentiny

Karol Borys ma za sobą całkiem udane mistrzostwa świata do lat 17. Młody zawodnik Śląska Wrocław popisał się kilkoma ciekawymi indywidualnymi akcjami. Taki turniej jest natomiast obserwowany przez wielu skautów.

Gra polskiego zawodnika nie uszła uwadze obserwatorów. Jak donosi Piotr Koźmiński gracz Śląska wzbudził niemałe zainteresowanie. – Karol Borys to jeden z największych talentów wrocławskiego Śląska, nic więc dziwnego, że wzbudza spore zainteresowanie zagranicznych klubów. Z informacji WP SportoweFakty wynika, iż widziałby go u siebie mocny włoski klub – pisze dziennikarz.

Wcześniej wspomniany włoski klub to Fiorentina. Dziennikarz informuje, że do transferu może dojść już zimą. Borys obecnie nie ma zbyt dużych szans na przebicie się do pierwszego składu wrocławskiego klubu, dlatego możliwość szlifowania swoich umiejętności we Florencji wydaje się ciekawą opcją.

Koźmiński dodaje, że Borysa obserwuje również PSV Eindhoven.

