Samuel Umtiti był jednym z wielu wypożyczonych piłkarzy Barcelony, którzy odrodzili się w nowym otoczeniu. Dołączając do Lecce zeszłego lata, Umtiti stał się jednym z najlepszych zawodników Serie A w tym sezonie. Zaimponował swoimi występami, co doprowadziło do spekulacji na temat jego przyszłości.