PressFocus Na zdjęciu: Samuel Umtiti

Inter szuka wzmocnień defensywy

Latem z klubu odejdzie Milan Skriniar

Nerazzurri są zainteresowani trzema defensorami FC Barcelony

Umtiti, Garcia i Lenglet na liście życzeń Interu

Już w styczniu mówiło się, że może dojść do wymiany zawodników pomiędzy Interem Mediolan i FC Barceloną. Nerazzurri byli zainteresowani sprowadzeniem Francka Kessiego, natomiast w przeciwną stronę miał powędrować Marcelo Brozović, ale ostatecznie do porozumienia nie doszło.

Okazuje się, że podczas letniego okienka transferowego ponownie oba kluby będą próbowały dobić targu. W związku z odejściem Milana Skriniara Inter poszukuje wzmocnień defensywy, a na ich liście znalazło się trzech zawodników formacji obronnej.

Pierwszy z nich to Eric Garcia, który nie zdobył według mediów uznania Xaviego i w obliczu odpowiedniej oferty mógłby opuścić Camp Nou. Drugi to Clement Lenglet przebywający na wypożyczeniu w Tottenhamie. Choć mówi się, że może pozostać w Londynie to propozycja Interu mogłaby zmienić te plany. Ponadto nerazzurri są zainteresowani Samuelem Umtitim, który świetnie sobie radzi na wypożyczeniu w Lecce, ale klub z Apulii nie ma możliwości finansowych, by zatrzymać Francuza na kolejny sezon.

