Ani Borussia Dortmund, ani żaden inny klub nie dołączył do Bayeru Leverkusen w wyścigu o podpis Granita Xhaki. Szwajcar prowadzi zaawansowane rozmowy z Aptekarzami, których najprawdopodobniej wzmocni podczas letniego okienka transferowego - donosi Fabrizio Romano.

IMAGO / Jane Stokes Na zdjęciu: Granit Xhaka

Granit Xhaka ma przeprowadzić się do Bayeru Leverkusen

Żaden inny zespół nie liczy się w walce o pomocnika

Aptekarze zapłacą za Szwajcara około 15 mln euro

Granit Xhaka o krok od Bayeru Leverkusen

Na tym etapie nie ma Borussii Dortmund, ani żadnego innego klubu w wyścigu o Granita Xhakę. Wszystko wskazuje na to, że przyszłość pomocnika będzie związana z Bayerem Leverkusen – informuje Fabrizio Romano na swoim Twitterze.

Rozmowy pomiędzy Aptekarzemi a Arsenalem są bardzo zaawansowane, a transakcja jest już na końcowym etapie. Kanonierzy na sprzedaży 30-latka zarobią około 15 milionów euro.

Kapitan reprezentacji Szwajcarii przywdziewa koszulkę drużyny The Gunners od lipca 2016 roku, kiedy to trafił na Emirates Stadium za 45 milionów euro z Borussii Moenchengladbach. Tak więc wychowanek Bazylei po siedmiu latach wróci do Bundesligi.