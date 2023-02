PressFocus Na zdjęciu: Serdar Dursun

W zimowym okienku transferowym z przenosinami do Ekstraklasy jest łączony Serder Dursun. Zainteresowanie usługami tureckiego napastnika wyraża Raków Częstochowa. Jak informuje Sebastian Staszewski z portalu Interia, coraz więcej wskazuje na to, że snajper nie przeniesie się do lidera polskiej ligi.

Raków Częstochowa chce wzmocnić rywalizację na pozycji napastnika

Na celowniku ekipy prowadzonej przez Marka Papszuna znalazł się Serdar Dursun

Turecki snajper ma wysokie wymagania finansowe

Dursun jednak nie dla Rakowa?

Raków Częstochowa w tym okienku szuka napastnika. Z klubem spod Jasnej Góry jest łączony Serdar Dursun, a więc wyjątkowo mocne nazwisko jak na ekstraklasowe realia. 31-latek obecnie reprezentuje barwy Fenerbahce, ale jeszcze w zimie może zmienić miejsce pracy.

W tym sezonie 10-krotny reprezentant Turcji wystąpił w 16 spotkaniach, strzelił trzy gole i zaliczył dwie asysty. Na boisku spędził łącznie 545 minut, a więc średnio zaledwie nieco ponad godzinę na mecz. Dursun chce regularnie grać, dlatego drugą połowę rozgrywek planuje spędzić w innym miejscu.

🆕Szanse na to, żeby Serdar Dursun trafił do @Rakow1921, są dziś niewielkie. Jak słyszę, oczekiwania finansowe napastnika @Fenerbahce są ogromne, za rundę wiosenną zażyczył sobie kilkaset tysięcy euro. Jeśli nie zejdzie z pensji, temat można uznać za zakończony. @SportINTERIA — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) February 21, 2023

Zgodnie z doniesieniami Sebastiana Staszewskiego transfer do Rakowa jest daleki od rywalizacji. Napastnik Fenerbahce ma żądać “kilkuset tysięcy euro” za nieco ponad cztery miesiące w Częstochowie. Jeżeli Turek nie obniży swoich oczekiwań, lider Ekstraklasy zrezygnuje z prób jego pozyskania.