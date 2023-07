IMAGO/ Teresa Kroeger Na zdjęciu: Dominik Szoboszlai

Dominik Szoboszlai to jedno z letnich wzmocnień Liverpoolu

Węgier zamienia Bundesligę na Premier League po niecałych trzech sezonach na niemieckich boiskach

Czy 22-latek jest gotowy na grę w Anglii? Na ten temat wypowiedział się jego były trener

Liverpool. Szoboszlai “gotowy na Premier League”

Dominik Szoboszlai zamienił RB Lipsk na FC Liverpool za 70 milionów euro. 22-latek przed przenosinami do Anglii już kilkukrotnie miał okazję mierzyć się z drużynami z Premier League. Środkowy pomocnik w rozgrywkach Ligi Mistrzów zaliczył łącznie sześć takich spotkań, w tym dwa ze swoim nowym pracodawcą.

Czy Szoboszlai jest już gotowy na regularną rywalizację na angielskich boiskach? W tej kwestii w rozmowie z Mail Online wypowiedział się Giovanni Constantino, był asystent Marco Rossiego w reprezentacji Węgier:

– Nie wierzę ludziom, którzy mówią, że Dominik będzie potrzebował trochę czasu, aby dostosować się do Premier League. Myślę, że będzie miał wpływ na wyniki drużyny od samego początku. Kiedy zobaczysz mecz przeciwko Manchesterowi City, nawet jeśli wynik nie był on dobry dla jego zespołu, jego poziom nie był daleki od graczy rywali. To oznacza, że jest już zawodnikiem na poziomie Premier League. Myślę, że bardzo się rozwinął. Uważam, że jego umiejętności są absolutnie idealnie dopasowane do Liverpoolu i nie zdziwię się, jeśli w ciągu najbliższych kilku lat będzie jedną z największych gwiazd Premier League.