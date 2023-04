Kalvin Phillips od tego sezonu reprezentuje Manchester City. Anglik nie spełnia jednak oczekiwań i może latem dołączyć do innego klubu z Premier League.

Pressfocus Na zdjęciu: Kalvin Phillips

Manchester City może latem pożegnać reprezentanta Anglii

Pepa Guardiolę zawodzi Kalvin Phillips

Anglik wzbudza zainteresowanie w Premier League

West Ham zainteresowany piłkarzem Manchesteru City

Manchester City wydał około 50 milionów euro, aby ich barwy reprezentował Kalvin Phillips, czyli zawodnik reprezentacji Anglii i filar Leeds United. Transfer tego piłkarza nie był trafiony.

Phillips nie odnalazł się u Pepa Guardioli. W przekonaniu do siebie Anglikowi nie pomogły problemy zdrowotne. Gdy pomocnik dostawał szansę, przeważnie jej nie wykorzystywał.

Angielski pomocnik może latem opuścić Manchester City na rzecz dołączenia do West Hamu. Londyn latem prawdopodobnie opuści Declan Rice i Młoty będą potrzebowały jego następcy. Phillips to jeden z kandydatów do gry w West Hamie.

