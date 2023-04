Nie jest tajemnicą, że Barcelona jest zainteresowana pozyskaniem Vitora Roque z Athletico Paranaense tego lata. 18-letni środkowy napastnik również chce przenieść się na Camp Nou i przyznał to publicznie.

PressFocus Na zdjęciu: FC Barcelona

Barcelona chce dopiąć transfer Victora Roque

Duma Katalonii może mieć jednak spory problem przez FFP

Blaugrana znalazła już plan B

Napastnik KAA Gent alternatywą dla FC Barcelony

Jednak sytuacja z Finansowym Fair Play FC Barcelony staje się główną przeszkodą w pogoni za Roque. Nie mając jasności co do tego, czy będą mogli sfinansować transfer Brazylijczyka, Arsenal i Chelsea chcą wkroczyć do akcji i podebrać Katalończykom utalentowanego napastnika.

Co więcej, doniesienia sugerują, że sam Roque nie chce długo czekać w sprawie swojej przyszłości i chce mieć jasne plany. W związku z tym narasta poczucie, że Barcelona może stracić szansę na pozyskanie młodej gwiazdy brazylijskiej piłki.

W takim przypadku dyrektor blaugrany, Mateu Alemany nakazał, aby rozpoczęto poszukiwania alternatywy dla Roque, a według mediów Gift Orban z belgijskiego KAA Gent pojawił na radarze Dumy Katalonii.

Kataloński Sport donosi, że Barcelona śledzi poczynania Orbana jako możliwy plan B, jeśli straci szansę na pozyskanie Roque. Jednak jak podkreślają hiszpańscy dziennikarze, blaugrana nie wykonała jeszcze żadnych ruchów w tym temacie.

Zobacz również: Real Madryt zareagował na atak ze strony Joana Laporty. Zaognia się konflikt z Barcą