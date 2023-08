Według informacji przekazanych przez Patricka Bergera ze "Sport1" Tottenham wciąż naciska na transfer Edmonda Tapsoby. Dziennikarz przekazał, że klub z Premier League przygotowuje ofertę w wysokości 45 milionów euro plus bonusy.

IMAGO / Cesar Ortiz / PRESSINPHOTO Na zdjęciu: Edmond Tapsoba

Tottenham cały czas naciska na pozyskanie Edmonda Tapsoby

Władze Spurs ciągle rozmawiają z Bayerem Leverkusen

24-letni środkowy obrońca ma za sobą bardzo dobry sezon w Bundeslidze

Transfer na horyzoncie?

Tottenham Hotspur już od jakiegoś czasu interesuje się Edmondem Tapsobą. 24-letni środkowy obrońca ma za sobą bardzo dobry sezon w barwach Bayeru Leverkusen, tym samym nie może dziwić zainteresowanie mocniejszych klubów. Dotychczas jednak negocjacje miały być bardzo trudne, bowiem zespół z Bundesligi niechętnie patrzył na sprzedaż piłkarza z Burkina Faso.

Teraz jednak, według informacji przekazanych przez Patricka Bergera ze “Sport1” Tottenham wciąż naciska na transfer obrońcy. Dziennikarz poinformował, że klub z Premier League przygotowuje ofertę w wysokości 45 milionów euro plus bonusy. To jednak najprawdopodobniej zbyt mało, aby Bayer puścił Tapsobę do Anglii.

