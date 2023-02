fot. PressFocus Na zdjęciu: Dean Henderson

Hugo Lloris najlepsze lata piłkarskiej kariery ma już za sobą. Francuz w tym sezonie popełnił kilka błędów, które doprowadziły do utraty bramki. Tottenham ma świadomość, że zmiana między słupkami jest konieczna. Na radary trafił Dean Henderson, przebywający obecnie na wypożyczeniu w Nottingham Forest.

Hugo Lloris w przyszłym sezonie straci miejsce w bramce Tottenhamu

Latem londyńczycy pozyskają nowego golkipera

Na jednego z kandydatów wyrósł Dean Henderson, który jest opcją długoterminową

Tottenham odstawia legendę

Hugo Lloris ma za sobą fantastyczne lata w barwach Tottenhamu. Reprezentuje ten klub nieprzerwanie od 2012 roku, a z czasem został nawet jego kapitanem. Łącznie dla Kogutów Francuz zagrał w 443 spotkaniach, w których 151 razy notował czyste konto. Obecnie jednak jest już cieniem samego siebie. Nie ulega wątpliwościom, że 36-latek najlepszy moment kariery ma już za sobą. W trwającym sezonie nie ustrzegł się błędów, które przeszkadzały drużynie w osiąganiu korzystnych wyników.

W klubie niezwykle docenia się osobę Llorisa, natomiast priorytetem na letnie okienko transferowe pozostaje pozyskanie nowego bramkarza. Kontrakt byłego już reprezentanta Francji obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku, więc w przyszłym sezonie zostałby zesłany na ławkę rezerwowych. Tottenham poszukuje nowego numeru jeden, który zapewni stabilizację na kolejne lata.

Wśród potencjalnych kandydatów do zastąpienia Llorisa znalazło się nazwisko Deana Hendersona. Anglik uchodzi za spory talent, choć w Manchesterze United nie jest przesadnie doceniany. Obecny sezon spędza na wypożyczeniu w Nottingham Forest, gdzie znów gra na bardzo wysokim poziomie. Latem Henderson wróci do “Czerwonych Diabłów”, lecz jego przyszłość na Old Trafford stoi pod znakiem zapytania. Wiele zależy od działań wobec Davida de Gei, który wciąż może przedłużyć wygasający kontrakt. Nie jest również tajemnicą, że Manchester United rozgląda się za nowym golkiperem.

Henderson jest nastawiony na regularne występy, dlatego nie zgodzi się na siedzenie na ławce. Jeśli “Czerwone Diabły” nie zapewnią mu miejsca w pierwszym składzie, odejdzie. Na takie rozwiązanie liczy Tottenham.

