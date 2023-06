Pierwsze odejście z Barcelony blisko. Piłkarz dogadał się z innym klubem

IMAGO / Paul Terry / Sportimage Na zdjęciu: Clement Lenglet

Barcelona marzy o oddaniu Lengleta, musi dogadać się z Tottenhamem

Clement Lenglet spędził ostatni sezon na wypożyczeniu w Tottenhamie. Anglicy nie zdecydowali się na wykup gracza na stałe. Nie oznacza to jednak, że nie zrobił on dobrego wrażenia i że Spurs nie są zainteresowani jego powrotem. Zamierzają jednak negocjować z FC Barceloną.

Pensja Francuza jest ogromna. Podstawowe warunki wynegocjowane przed laty przez stopera są wysokie, a teraz doszły do nich zaległe wypłaty, odroczone podczas pandemii koronawirusa. Dla mistrzów Hiszpanii priorytetem jest to, by pozbyć się stopera z listy płac. Sam zainteresowany doszedł już ponoć do porozumienia z Tottenhamem. Teraz klub z północnego Londynu musi porozumieć się z Dumą Katalonii.

Ta liczy, że zarobi na swoim podopiecznym około dziesięć milionów euro. Fakty są jednak takie, że najprawdopodobniej zgodzi się nawet na niższą kwotę, byle nie musieć płacić 28-latkowi w przyszłym sezonie.

Lenglet rozegrał w minionej kampanii 35 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich gola i dwie asysty.

